Ученые разобрались в механизме одной из причин предсердных аритмий

Ученые определили условия изменения активности мышечной ткани полых вен, которые могут оказаться одной из распространенных причин возникновения аритмии предсердий у людей. Результаты исследования опубликовал научный журнал Acta Physiologica, кратко об этом пишет пресс-служба МГУ им. Ломоносова.

Авторы исследования выяснили, что возникновение спонтанной электрической активности может быть следствием уменьшения калиевого тока в ионных каналах в сочетании с ростом активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, запускающей выработку адреналина.

Для исследования этих процессов ученые использовали специальную камеру, позволяющую наблюдать за волнами электрической активности, проходящими через изучаемую миокардную ткань. В качестве лабораторного образца использовался фрагмент полой вены крысы.

«В данной работе нам удалось выявить, по крайней мере, один из механизмов, лежащих в основе проаритмической активности миокарда полых вен. Мы показали, что уменьшение калиевого тока, проходящего через [указанные] каналы <…>, в результате <…>, например, активации симпатической нервной системы в условиях стресса может приводить к возникновению очагов спонтанной электрической активности в миокарде полых вен», – отметил один из авторов работы, доцента МГУ Владислав Кузьмин.

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