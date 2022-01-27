Из-за саботажа депутатов облсовета Киевская область остается без бюджета

Киевская область до сих пор остается без областного бюджета. Депутаты облсовета не могут принять на сессии бюджет и бюджет развития. Это ставит под угрозу экономическую и социальную сферу, уже на грани дестабилизации. Как передает портал «Комментарии», об этом публично заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Гривны. Фото из открытых источников

«Первый раз проект областного бюджета мы подали на рассмотрение облсовета еще 26 ноября, согласно Бюджетному кодексу. Однако облсовет постоянно находит причины, чтобы бюджет не принимать, и каждый раз подает новые замечания. Трижды мы вносили изменения в проект по их предложениям. Это не принесло никаких результатов: дошли до компромисса: сначала принять бюджет содержания, к которому никогда не было замечаний, а уже после – бюджет развития. По договоренностям сессия должна была пройти 27 января, однако снова пауза. На официальном сайте облсовета есть анонс только о назначении сессии на 17 февраля. К сожалению, еще раз облсовет игнорирует принятие бюджета в пристоличном регионе. И это значит, что еще месяц Киевщина будет жить без основного экономического документа. А это ставит под угрозу не только развитие области, но и нормальную жизнь людей», — прокомментировал Володин.

По его словам, из-за непринятия бюджета без зарплаты могут остаться работники «Киевского областного центра помощи участникам боевых действий». Также без зарплат может остаться около 100 работников областного центра службы крови и еще 248 работников детских санаториев. Из-за отсутствия финансирования нет возможности закупать продукты в домах ребенка. Без льготного медицинского обслуживания рискуют остаться 65,7 тысячи чернобыльцев. Без заработных плат также остаются более 500 работников отрасли физической культуры, спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания. 11,5 тысячи непедагогических работников учебных заведений – еще одна категория, которая рискует не получить своевременно и в полном объеме плату за работу. Без средств существования остаются 260 работников Киевского академического областного музыкально-драматического театра им. Саксаганского и Симфонического оркестра «Академия». Департамент соцзащиты населения не имеет возможности заключить договоры с ГП Минсоцполитики «Информационно-вычислительный центр» и ЧП «Компьютер Дом» на оплату услуг печати сведений на выплату всех социальных пособий, компенсаций, льгот и субсидий. Это может привести к срыву выплат социальных пособий жителям Киевской области.

«Это лишь несколько примеров того, какой удар наносит Киевщине непринятие бюджета содержания. Угрозы серьезные. Поэтому еще раз призываю депутатов облсовета оставить политические игры, поскольку из-за них страдают наши жители. Важно вернуться к конструктивному рассмотрению и принятию бюджетов содержания и развития. Пристоличный регион должен полноценно функционировать, люди получать зарплаты, а область комплексно развиваться», — добавил глава КОГА.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что ситуация в областном совете Киевской области зашла в тупик из-за шаткой коалиции фракций «ЕС», «Слуга народа» и «За будущее».

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