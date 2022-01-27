Ученые создали шапочку для восстановления мозга новорожденных после травм

Ученые создали устройство, которое может ускорить восстановление мозга младенцев после родовых травм. Специалисты уже начали клинические испытания, пишет пресс-служба Министерства науки и высшего образования. Статью с описанием разработки опубликовал научный журнал International Journal of Molecular Science.

«Специальная шапочка, разработанная в лаборатории «Умного сна» на базе СГУ им. Чернышевского, позволит стимулировать очистительные функции сосудов головного мозга и поможет значительно снизить риски осложнений для будущего здоровья ребенка», – говорится в сообщении.

Иногда в процессе естественных родов новорожденные получают поверхностное повреждение мозга. Они могут повлиять на развитие функций мозга – концентрации внимания, речи, логики. Для помощи новорожденным ученые разработали специальную шапочку с вшитыми датчиками электроэнцефалограммы (ЭЭГ), световодами и специальным программным обеспечением. В определенный момент сна такая система стимулирует запуск восстановительных механизмов.

«Портативное оборудование, которое не требует специального обучения и может использоваться даже в домашних условиях в виде шапочек или наушников, будет стимулировать работу сосудов головного мозга малышей во время сна», – поясняет пресс-служба.

Авторы работы начали клинические испытания прибора. Их практическое применение в неонатологии запланировано уже на этот год.

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