Исследование о настроениях среди граждан Украины о наступлении России

Украинцев спросили, осведомлены ли они о возможной военной агрессии России и что они думают о вступлении в НАТО. Социологическое исследование проводил Украинский институт будущего совместно с социологической компанией «Нью Имидж Маркетинг Групп». Онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете был проведен в январе 2022 года. Выборка составляет 1200 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,89%.

Украинцы высказались о возможном вторжении, фото из открытых источников

По результатам опроса, 35% украинцев несколько раз в день пересматривают новости о внешней политической ситуации. В подавляющем большинстве это мужчины старше 45 лет. Вообще не следят за новостями о конфликте Украины и России только 8% опрошенных, редко просматривают их – 19%. Меньше всего эта тема интересует молодежь в возрасте от 18 до 27 лет. Больше всего заинтересованы граждане старше 45 лет.

82% опрошенных знают о ситуации с наращиванием войск России у границ с Украиной и только 3% заявили, что не слышали об этом. По региональному распределению доля осведомленных о ситуации с возможным вторжением почти одинакова.

Мнения украинцев по поводу причин наращивания войск Россией разделились. 37% считают, что такие действия соседней страны направлены на то, чтобы поторговаться для получения гарантов о невступлении Украины в НАТО. 33% считают, что угроза военного нападения вполне реальна. 10% убеждены, что угрозы войны нет. Из них половина говорит, что это результат информационной политики со стороны западных партнеров, другая половина считает такие действия Кремля «бряцанием» оружием. 12% ответили, что не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

Опрошенные в возрасте от 18 до 45 лет одинаково ответили о том, что есть реальная угроза войны. О торге со стороны России заявили 44% опрошенных в возрасте 45 и только 26% молодежи.

40% респондентов высказались, что поддерживают вступление Украины в НАТО, 24% выбрали ответ «скорее поддерживаю». Совершенно не поддерживают только 9%, не определились с ответом — 6%. В подавляющем большинстве тех, кто выступает за вступление в Альянс — это люди в возрасте от 28 лет. По региональному распределению больше всего сторонников вступления в НАТО в Киеве, западных регионах и северных – 55%, 50%, 43% соответственно. На юге и в центральных регионах одобрительно однозначно поддерживают курс на присоединение к Альянсу 35% и 37% соответственно.

Ответ «Вступление в НАТО возможно, но не в ближайшие годы» выбрали 36% респондентов. Сомневаются в реализации этого 25% опрошенных. В то же время женщины более оптимистично настроены, чем мужчины. Верят во поступление в ближайшие годы 38% женщин и 34% мужчин.

А вот действий со стороны властей Украины для обеспечения защиты страны недостаточно, считает 64% респондентов. Из них 47% выбрали ответ «скорее нет» и 17% — «точно нет». Такое мнение разделяет больше женщин, чем мужчин – 64% и 62% соответственно. О том, что действий властей достаточно говорят лишь 36% граждан.

Количество согласных пойти служить в терроборону стало больше – 56%, не готовы – 44% респондентов. Среди тех, кто ушел бы защищать Родину в территориальных формированиях больше мужчин – 68%, чем женщин – 48%.

Как сообщал портал, стало известно, кого будут брать добровольцами территориальной обороны.

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