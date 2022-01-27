Создана комплексная вакцина от разных подтипов гриппа А

Ученые разработали новую вакцину против разных подтипов гриппа А. Она поможет опередить мутацию вируса, а в будущем поспособствует созданию универсальной вакцины, пишет пресс-служба научного фонда (РНФ). Статью с описанием разработки опубликовал научный журнал Scientific Reports.

«Основными проблемами, с которыми сталкиваются ученые при разработке вакцин от гриппа, являются большое количество штаммов вируса и высокая скорость их эволюции. Мы пошли на опережение, создав «универсальную» версию живого вируса и сделали из него вакцину, которая защищает от большого количества подтипов гриппа А. Новая вакцина в будущем поможет увеличить эффективность вакцинопрофилактики», – сказала Лариса Руденко, заведующая отделом вирусологии в Институте экспериментальной медицины и один из авторов исследования.

Несмотря на то, что грипп известен человечеству уже очень давно, ученые все равно придумывают новые вакцины от него. Дело в том, что вирус постоянно мутирует. Инфекция может протекать как легко, так и с осложнениями, среди которых пневмония, миокардит, перикардит, менингит и энцефалит. Каждый год из-за гриппа и его осложнений в мире умирают около 650 тыс. человек.

Ученые с коллегами из Университета штата Джорджия создали новую вакцину, в помощью которой можно отчасти решить эти проблемы. В ходе работы над препаратом исследователи пытались усилить реакцию иммунной системы на эпитоп – распознаваемую иммунной системой часть молекулы чужеродного или возможно опасного вещества, когда оно попадает в организм.

С помощью методов генной инженерии исследователи сконструировали вирус со смесью генетического материала от разных вирусов. Для этого они использовали живой вирус так называемого гонконгского гриппа, в котором дополнительно было четыре копии антигена M2e. Этот небольшой белок по сравнению с остальными вирусами гриппа А универсален. Благодаря большому количеству копий М2е в вакцине организм производит большое количество перекрестно-реагирующих антител.

«Эффективность нового препарата исследователи проверили на мышах. Вакцинированные животные при заражении меньше теряли в весе, то есть организм переносил заболевание гораздо легче. Все животные выжили, хотя при вакцинации обычным живым вирусом некоторые животные все равно погибают. Новый препарат защитил мышей не только от гонконгского гриппа, но и от других подтипов вируса гриппа А.

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