Украину накроет циклон — ожидается сильный ветер и снег

Согласно прогнозу известного синоптика Натальи Диденко, в пятницу, 28 января, в Украине ожидается сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега. Такая погода будет формироваться под влиянием циклона Marie, который принесет на территорию страны атмосферные фронты. Свой прогноз специалист разместила на странице в Facebook.

Атмосферные фронты циклона накроют Украину — фото из открытых источников

По прогнозу Диденко, в пятницу украинцам стоит готовиться к снежной погоде, а жителям Юга — к снегу с дождем.

В западных и северных регионах Украины ожидается сильный ветер, вплоть к штормовому. В Центре, на Востоке и Юге страны 28 января ветер будет умеренным, но в субботу усилится к 15-20 метрам в секунду.

В ближайшую ночь столбики термометров опустятся до -8…-11 градусов в Харьковской и Сумской областях, а в центральной и южной частях температура составит 3-8 градусов мороза.

Днем в пятницу на Юге ожидается 1-4 градусов тепла, а на остальной территории Украины температура «будет крутиться» около 0 градусов.

В Киеве 28 января также прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

«Пока что по Украине ходят атмосферные западные фронты с ветрами преимущественно западных направлений, поэтому влаги и скачков давления будет хватать», — написала Наталья Диденко.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Птуха спрогнозировала «классическую зиму» на всей территории страны. Специалист отметила, что погода на текущей неделе принесет украинцам умеренные морозы и осадки.

Ранее в материале портала «Комментарии» сообщалось, что в крупнейшей пустыне мира — Сахара — зафиксировали выпадение снега.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.