Посттравматическое расстройство связали с повышенным риском заполучить болезни сердца

Опыты на крысах показали, что посттравматическое стрессовое расстройство может увеличивать вероятность тяжелых нарушений в работе сердца и сосудов. Результаты исследования опубликовал Journal of Applied Physiology, кратко об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это комплекс нарушений психики, которые возникают после тяжелых событий в жизни – например, после участия в войне. Люди с ПТСР становятся чрезмерно агрессивными или впадают в панику, если попадают в ситуации, которые хотя бы отдаленно похожи на пережитое ими в прошлом или вызывают у них подобные воспоминания.

Профессор Южно-Уральского государственного университета Вадим Цейликман и его коллеги уже несколько лет изучают, как у крыс, которые находятся в постоянном стрессе, меняется концентрация гормонов и поведение. Согласно результатам их первых опытов дело в том, что клетки грызунов находились рядом с той частью их лаборатории, где хранились емкости с опилками из кошачьих туалетов.

Также ученые выяснили, что ПТСР может негативно сказываться на работе сердечной мышцы и кровеносных сосудов. Раньше медики неоднократно замечали, что пациенты с подобными расстройствами необычно часто страдают от кардиологических заболеваний. Однако до недавнего времени доказать существование этой взаимосвязи ученые не могли

Цейликман и его коллеги решили эту задачу. В ходе эксперимента они поместили около ста крыс в нервирующую обстановку и дождались, пока стресс разовьется у половины животных. Затем исследователи проследили, как изменилась их выносливость и как работа клеток сердца и сосудов.

Оказалось, что хроническое тревожное состояние действительно негативно влияло на систему кровообращения грызунов. Крысы с ПТСР во время бега уставали гораздо быстрее сородичей без этого синдрома. Ученые связывают это с воспалениями в организме первых, мелкими повреждениями сердечной мышцы и снижением уровня выработки защитных белков.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут найти новые методики лечения ПТСР и понять, как можно повлиять на то, чтобы кардиологические проблемы у тех носителей этого синдрома, которые пока не могут избавиться от него, возникали реже.

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