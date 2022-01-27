Лишний вес и ожирение могут быть связаны с ослабленной реакцией на вакцинацию

Итальянские медики выяснили, что у людей с лишним весом и ожирением после вакцинации образуется в два-три раза меньше антител, чем у их сверстников без подобных проблем. К таким выводам пришли ученые, которые исследовали состояние иммунитета у 250 врачей, привившихся вакциной от компании Pfizer.

«После второй инъекции вакцины BNT162b2 все участники исследования выработали иммунитет к коронавирусу нового типа. Однако концентрация антител у добровольцев была разной. Больше всего их было у женщин, молодых людей с низким индексом массы тела, а у людей с ожирением и лишним весом их доля в крови была гораздо меньше», – пишут исследователи.

В ходе исследования медики под руководством профессора Национального института изучения рака (Италия) Альдо Венути следили, насколько эффективно вакцина BNT162b2, которую разработали компании BioNTech, Pfizer и Fosun Pharma, действовала на 250 врачей-добровольцев. Ученые вводили участникам исследования две дозы вакцины с перерывом в три недели. Затем исследователи проанализировали образцы крови врачей, чтобы выяснить, как много антител было в их организме.

Иммунный ответ сформировался практически у всех участников эксперимента (99,3%), за исключением одного медика. У подавляющего большинства (93,2%) антител в организме было очень много. При этом их концентрация сильно зависела от пола, возраста и массы добровольцев.

В частности, больше всего их было у женщин и молодых мужчин, а пожилые люди или пациенты с лишним весом и ожирением реагировали на вакцинацию гораздо слабее. В среднем доля антител в их крови была в два-три раза меньше, чем у самых молодых и «стройных» участников эксперимента.

Ученые пока не могут точно сказать, с чем это связано. Они предполагают, что причиной может быть то, что в организме людей с лишним весом значительно чаще возникают хронические воспаления, которые негативно влияют на работу Т-клеток иммунитета. Исследователи не исключают, что это может быть связано с различиями в устройстве микрофлоры кишечника и другими факторами.

Вне зависимости от причин появления подобных различий их существование, как считают Венути и его коллеги, нужно учитывать при разработке стратегий вакцинации. Благодаря этому можно будет максимально эффективно распределить вакцины и защитить самые уязвимые группы населения от инфекции, подытожили ученые.

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