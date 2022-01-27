Поделитесь смехом в этот день: подборка новых уморительных шуток

Девочки! Гадать надо не на ромашке, а на рюмашке! Открываете коньяк, первую херак — любит, вторую — не любит. И так до конца. И если последняя — не любит, поверьте, вам уже будет похрен!

Пациентка:

— Доктор, у меня голова болит.

— Да я, собственно, ни на что не претендую.

— Официант, кофе был совершенно холодный!

— Хорошо, что вы мне об этом сказали. Охлажденный кофе на два цента дороже.

Общаюсь с родной сестрой, описываю свои боли в голове, тут выясняется, что она сейчас испытывает такие же. Рядом сидит ее муж и выдает:

— Вся партия бракованная!

Муж очень любит жестко прикалываться над женой. Как-то раз стоят в очереди, куча народа, муж покупает пиво и бутылку водки, расплачиваясь, смотрит на жену и говорит:

И больше у меня ничего не проси!

(telegraf.com.ua)