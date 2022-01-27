Папа Римский возглавил день молитвы за мир в Украине

Папа Франциск в среду, 26 января, возглавил день молитвы за мир в Украине, призывая к диалогу для разрешения противостояния Западу с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Папа Франциск поздравляет людей во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане — Reuters

В минувшее воскресенье Франциск призвал всех религиозных людей помолиться в среду за прекращение кризиса, заявив, что напряженность чревата безопасностью Европы и может принести серьезные последствия.

«Я прошу вас молиться за мир в Украине и делать это часто в течение дня», – сказал Франциск на своей еженедельной всеобщей аудиенции, добавив, что надеется, что «раны, страхи и разногласия» можно преодолеть.

Когда люди молились в Украине и других местах, Франциск сказал, что надеется, что «моления, которые сегодня поднимаются к небу, коснутся умов и сердец мировых лидеров, чтобы диалог мог преобладать, а общее благо было поставлено выше интересов партий».

Исходя из сценария, он напомнил, что во время Второй мировой войны в Украине погибло более пяти миллионов человек, и что люди там также подверглись голоду и «такой же жестокости».

Это было очевидной ссылкой на примерно 3-4 миллиона украинцев, погибших в начале 1930-х годов, когда советский диктатор Иосиф Сталин навязал коллективизацию сельского хозяйства и другую политику, направленную на уничтожение украинского национализма.

Трагедия, которую ряд стран признала формой геноцида, называется Голодомором и также известна как террор-голод или Большой голод.

«Они – страдающий народ», – сказал Папа об украинцах.

Министр иностранных дел Ватикана архиепископ Пол Галлахер возглавил молебен за мир в Украине в римской базилике, на котором присутствовал посол России в Ватикане, а также поверенный в делах посольств Украины и США.

В своей проповеди Галлахер сказал: «Еще более скандально то, что больше всего страдают от конфликтов не те, кто решает их начать, а прежде всего безоружные жертвы».

Как сообщали ранее «Комментарии», Папа Бенедикт признал, что дал ложные показания по делу о насильниках в церкви.

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