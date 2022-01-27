Фото девушек, которые переборщили с фотошопом

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В погоне за идеалом куда только не заводит жизнь! Некоторые девушки обращаются к пластическим хирургам, другие выбирают путь проще и дешевле. Именно богинь фотошопа мы сегодня и покажем. Им почти удалось всех обмануть, но даже в работе с редакторами нужно знать меру, иначе получится подборка из серии «В жизни vs в инстаграме».

Интересная форма у пляжа

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

В инстаграме и в жизни

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

Плитка пострадала

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

Даже страшно представить, как она выглядит на самом деле

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

Все хотят идеальные формы

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 Зачем ей лого на стаканчике?

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

С чего бы начать

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

Они не понимают, как нелепо выглядят

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

Мастера фотошопа видно сразу

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

Какое интересное тело

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

И грустно, и смешно!

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

Зачем убирать морщинки на пальцах?

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)
Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 

Так и знакомься потом в интернете

Спалились: 15 девушек, которые переборщили с фотошопом (16 фото)

 