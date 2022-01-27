Фото девушек, которые переборщили с фотошопом

В погоне за идеалом куда только не заводит жизнь! Некоторые девушки обращаются к пластическим хирургам, другие выбирают путь проще и дешевле. Именно богинь фотошопа мы сегодня и покажем. Им почти удалось всех обмануть, но даже в работе с редакторами нужно знать меру, иначе получится подборка из серии «В жизни vs в инстаграме».
Интересная форма у пляжа
В инстаграме и в жизни
Плитка пострадала
Даже страшно представить, как она выглядит на самом деле
Все хотят идеальные формы
Зачем ей лого на стаканчике?
С чего бы начать
Они не понимают, как нелепо выглядят
Мастера фотошопа видно сразу
Какое интересное тело
И грустно, и смешно!
Зачем убирать морщинки на пальцах?
Так и знакомься потом в интернете