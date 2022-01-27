Фото девушек, которые переборщили с фотошопом

В погоне за идеалом куда только не заводит жизнь! Некоторые девушки обращаются к пластическим хирургам, другие выбирают путь проще и дешевле. Именно богинь фотошопа мы сегодня и покажем. Им почти удалось всех обмануть, но даже в работе с редакторами нужно знать меру, иначе получится подборка из серии «В жизни vs в инстаграме».

Интересная форма у пляжа

В инстаграме и в жизни

Плитка пострадала

Даже страшно представить, как она выглядит на самом деле

Все хотят идеальные формы

Зачем ей лого на стаканчике?

С чего бы начать

Они не понимают, как нелепо выглядят

Мастера фотошопа видно сразу

Какое интересное тело

И грустно, и смешно!

Зачем убирать морщинки на пальцах?





Так и знакомься потом в интернете