Пользователи поделились курьёзными моментами с пляжа (фото)

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Когда человек отправляется в путешествие, то чаще всего он мечтает привезти домой интересные и яркие снимки. Так и у героев этого поста получилось заснять, случайно или намеренно, весёлые ситуации, которые долго будут напоминать им об отдыхе на морском берегу.

Попалась!

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Если бы не волна…

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Боюсь представить зачем этому человеку вейп на фоне заката

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Ради клёвой фотки, как только не раскорячишься

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Парень явно счастлив

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Это лучшие фото моего мужа

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Cама деликатность!

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Когда накануне сгорело лицо

Так прошла неделя отдыха

Мы не заметили, когда этот добрый дедуля переключил камеру

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Дети на пляже — большая проблема родителей


15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Память останется надолго

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

Фото с изюминкой

15 забавных моментов с пляжа, без которых отпуск вряд ли бы удался (16 фото)

 

 

Fizzl

 