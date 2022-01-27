Пользователи поделились курьёзными моментами с пляжа (фото)

Когда человек отправляется в путешествие, то чаще всего он мечтает привезти домой интересные и яркие снимки. Так и у героев этого поста получилось заснять, случайно или намеренно, весёлые ситуации, которые долго будут напоминать им об отдыхе на морском берегу.

Попалась!

Если бы не волна…

Боюсь представить зачем этому человеку вейп на фоне заката

Ради клёвой фотки, как только не раскорячишься

Парень явно счастлив

Это лучшие фото моего мужа

Cама деликатность!

Когда накануне сгорело лицо

Так прошла неделя отдыха

Мы не заметили, когда этот добрый дедуля переключил камеру

Дети на пляже — большая проблема родителей





Память останется надолго

Фото с изюминкой

Fizzl