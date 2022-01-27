Чудаковатые фото, на которых происходит какая-то чертовщина

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Наша жизнь полна сюрпризов, к которым мы просто не готовы. Но если ты из тех людей, которых никогда ничем не удивишь, эта подборка для тебя. Чудные, смешные, срывающие шаблоны фотографии взбодрят и поднимут настроение. Никакого Фотошопа: вместо него постарался Его величество случай.

Огнедышащий пес, которого нужно кормить, когда ОН этого хочет

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 

«Тачки» в реальной жизни

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

Это выглядит действительно жутко

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 

Когда ты очень сильно потерялся

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

Модели, убирающие улицы в Харькове

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 

Кот только что увидел своего хозяина

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

Обработанные жемчужины. Хотела бы такое ожерелье?

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 

Запутался в текстурах

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 

Не успела похудеть к лету? Пускай в ход тяжелую артиллерию!

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

10. Ребята, вы в порядке?

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

Открываешь бассейн, а тут такой сюрприз…

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 

Злой маг Котеикус творит черное колдовство

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

Так выглядит клиентоориентированность

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 

Сердитая буханка

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

С такой тушкой и в дверцу для кошки, серьезно?

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 

 Когда нужно спешить и нет времени объяснять

16 чудаковатых фото, на которых происходит какая-то чертовщина

 