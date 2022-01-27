Чудаковатые фото, на которых происходит какая-то чертовщина

Наша жизнь полна сюрпризов, к которым мы просто не готовы. Но если ты из тех людей, которых никогда ничем не удивишь, эта подборка для тебя. Чудные, смешные, срывающие шаблоны фотографии взбодрят и поднимут настроение. Никакого Фотошопа: вместо него постарался Его величество случай.
Огнедышащий пес, которого нужно кормить, когда ОН этого хочет
«Тачки» в реальной жизни
Это выглядит действительно жутко
Когда ты очень сильно потерялся
Модели, убирающие улицы в Харькове
Кот только что увидел своего хозяина
Обработанные жемчужины. Хотела бы такое ожерелье?
Запутался в текстурах
Не успела похудеть к лету? Пускай в ход тяжелую артиллерию!
10. Ребята, вы в порядке?
Открываешь бассейн, а тут такой сюрприз…
Злой маг Котеикус творит черное колдовство
Так выглядит клиентоориентированность
Сердитая буханка
С такой тушкой и в дверцу для кошки, серьезно?
Когда нужно спешить и нет времени объяснять