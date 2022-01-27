Чудаковатые фото, на которых происходит какая-то чертовщина

Наша жизнь полна сюрпризов, к которым мы просто не готовы. Но если ты из тех людей, которых никогда ничем не удивишь, эта подборка для тебя. Чудные, смешные, срывающие шаблоны фотографии взбодрят и поднимут настроение. Никакого Фотошопа: вместо него постарался Его величество случай.

Огнедышащий пес, которого нужно кормить, когда ОН этого хочет

«Тачки» в реальной жизни

Это выглядит действительно жутко

Когда ты очень сильно потерялся

Модели, убирающие улицы в Харькове

Кот только что увидел своего хозяина

Обработанные жемчужины. Хотела бы такое ожерелье?

Запутался в текстурах

Не успела похудеть к лету? Пускай в ход тяжелую артиллерию!

10. Ребята, вы в порядке?

Открываешь бассейн, а тут такой сюрприз…

Злой маг Котеикус творит черное колдовство

Так выглядит клиентоориентированность

Сердитая буханка

С такой тушкой и в дверцу для кошки, серьезно?

Когда нужно спешить и нет времени объяснять