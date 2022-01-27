Инсульты назвали редким осложнением при коронавирусной инфекции

Инсульты средней тяжести случаются примерно у 2% пациентов с тяжелыми формами COVID-19. То есть эта разновидность осложнений коронавирусной инфекции достаточно редка, считают австралийские нейрофизиологи. Об этом и других результатах своего исследования они рассказали на ежегодной конференции Американской академии неврологии.

«Инсульты считаются одним из осложнений при COVID-19. Причем некоторые коллеги сообщали, что инфекция увеличивает вероятность их возникновения. Наши наблюдения показывают, что это не так даже для самых тяжелых форм болезни. Инсульты не увеличивают вероятность гибели пациентов», – рассказал один из авторов исследования, старший научный сотрудник Квинслендского университета Джон Фаннинг.

После заражения коронавирусом нового типа у пациента может нарушаться работа иммунитета, оно может приводить к массовым воспалениям, формированию тромбов и другим проблемам с работой сердца и сосудов. Все это угрожает жизни пациента и само по себе, кроме COVID-19. Ученые пытаются понять, почему они возникают и как предотвратить их развитие.

В конце мая 2020 года французские кардиологи обнаружили, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 болезнь сопровождалась повышенным риском венозного тромбоза. К схожим выводам пришли российские медики: они выяснили, что тяжелое течение инфекции ассоциируется с ростом концентрации D-димера – белка, который образуется при распаде фибрина – главного «стройматериала» тромбов.

Из-за этого многие ученые стали считать, что тяжелая форма коронавирусной инфекции должна увеличивать вероятность инсульта, причем даже у молодых людей. Австралийские ученые проверили, так ли это на самом деле. Они изучили, как часто среди жителей 52 стран мира, которые попадали в реанимационное отделение с тяжелой формой COVID-19, случались инсульты.

В общей сложности ученые изучили истории болезней более 2,6 тыс. пациентов, которые заразились между январем и декабрем 2020 года. Лишь 2% из них (59 человек) за время госпитализации пережила инсульт. Причем лишь у трети из них причиной инсульта были тромбы и сгустки крови.

Также ученые обнаружили, что инсульты стали главной причиной гибели лишь 15% пациентов с COVID-19. Большинство других больных умерли по другим причинам, в том числе из-за полиорганной недостаточности. Все это, по мнению Фаннинга и его коллег, свидетельствует, что инсульты не такое уж частое последствие тяжелых форм COVID-19.

При этом ученые подчеркивают, что пока не могут сказать, характерно ли это для новых форм SARS-CoV-2, которые появились в конце 2020 года. Они надеются, что дальнейшие наблюдения прояснят ситуацию и помогут понять, нужно ли делать что-то еще для предотвращения образования тромбов в сосудах мозга пациентов с тяжелыми формами COVID-19.

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