Кофе может снижать риск хронических болезней печени

Британские медики выяснили, что употребление трех-четырех чашек кофе в день может снизить вероятность появления хронических болезней печени и гибели от них примерно на 20% и 49% соответственно. Результаты наблюдений ученых опубликовал научный журнал BMC Public Health.

Хронические болезни печени в последние годы стали одной из главных причин преждевременной смерти людей по всему миру. По статистике Всемирной организации здравоохранения, каждый год они уносят жизни около 1,32 млн жителей всех стран мира, что составляет около 2,4% от общего числа смертей. Большая часть этих случаев приходится на страны с низким и средним уровнями дохода.

По словам Оливера Кеннеди из Саутгемптонского университета (Великобритания), в последние три десятилетия хронические болезни печени стали диагностировать примерно на 46% чаще. Поэтому ученые ищут новые методы профилактики и лечения этих заболеваний.

Для этого Кеннеди и его коллеги проанализировали данные проекта UK Biobank. В его работе участвуют более 400 тыс. британцев, которые согласились пожертвовать свою ДНК для анализа, пройти медосмотр и рассказать о своих пищевых предпочтениях и вредных привычках.

Ученые детально изучили диету и вредные привычки пациентов с хроническими болезнями печени. Исследователи выделили несколько факторов, которые влияли на вероятность их появления, а также гибели пациентов от болезней печени.

Одним из этих факторов было то, как много кофе пили участники исследования. Чем больше, тем реже они страдали от хронических болезней печени. В особенности это было характерно для британцев, которые пили молотый, а не быстрорастворимый кофе.

В среднем любители кофе на 20% реже страдали от стеатоза, накопления жира в клетках печени, а также алкогольного и неалкогольного цирроза и других хронических заболеваний этого органа. Они умирали от подобных нарушений на 49% реже британцев, которые не пили кофе.

При этом, по словам ученых, для максимально благотворного эффекта достаточно пить всего 3-4 чашки кофе в день. Кеннеди и его коллеги надеются, что в дальнейших исследованиях смогут выяснить, какие компоненты кофе улучшают здоровье печени.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!