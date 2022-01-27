Биологи узнали о возрастных изменениях в процессе формирования яйцеклеток

Ученые обнаружили, что трудности с зачатием у женщин в возрасте могут быть связаны со сбоями на последнем этапе формирования яйцеклеток. Результаты исследования опубликовал научный журнал Aging Cell.

В отличие от самок подавляющего большинства млекопитающих, в организме женщин половые клетки перестают формироваться примерно на четвертом или пятом десятке, когда наступает так называемая менопауза. До этого шансы на успешное зачатие постепенно уменьшаются. Ученые объясняют это возрастными изменениями в работе яичников и других органов, которые участвуют в формировании яйцеклеток.

Профессор испанского Центра геномной регуляции Бернхард Пайер и его коллеги заинтересовались, как именно меняется процесс созревания яйцеклеток и из-за каких нарушений в его работе может уменьшиться способность к зачатию. Чтобы узнать это, исследователи детально изучили жизнедеятельность ооцитов – незрелых половых клеток – 37 женщин от 18 до 43 лет.

Сравнив активность генов внутри ооцитов, биологи обнаружили в их жизнедеятельности несколько аномалий. Они появлялись только на последних стадиях развития. В частности, активность генов, которые отвечают за работу митохондрий – энергетических станций клетки – в ооцитах постепенно снижалась по мере старения организма.

При этом активность генов, связанных с переработкой молекул РНК и разделением хромосом при делении ооцитов, по мере старения организма быстро увеличивалась. Оба этих процесса негативно влияют на выживание яйцеклеток и рост зародыша на первых стадиях формирования.

«Возраст женщины негативно влияет на успешность последнего этапа созревания ооцитов. Эта фаза их роста критически важна для всего процесса продолжения рода, так как в это время эмбрион получает ресурсы, которые необходимы для выживания во время первых фаз его деления», – отметил Пайер.

Еще один вывод ученых касался лишнего веса женщин. Часто считается, что это один из главных факторов риска для бесплодия. Однако Пайер и его коллеги не заметили разницы в том, насколько выраженными были эти аномалии у женщин с нормальным весом и ожирением. То есть у возрастных изменений в жизнедеятельности ооцитов и нарушений в их работе, которые связаны с ожирением, разная природа.

Подобные особенности яйцеклеток женщин в возрасте, как считают Пайер и его коллеги, нужно учитывать при диагностике и оценке качества культур клеток, которые используют в репродуктивной медицине. Исследователи надеются, что дальнейшее изучение нарушений в жизнедеятельности ооцитов поможет понять, как можно восстановить нормальную работу их генов и увеличить вероятность успешного продолжения рода.

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