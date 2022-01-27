Ученые придумали, как уничтожать коронавирус за полсекунды

Американские ученые создали технологию, с помощью которой можно очень быстро – за 0,51 с – нейтрализовать частицы коронавируса нового типа. Для этого их нужно нагреть до температуры 72 °C и сразу же охладить. Технологию можно будет использовать в системах вентиляции и обогрева помещений, надеются исследователи. Статью с описанием их разработки опубликовал научный журнал Biotechnology and Bioengineering.

Из предыдущих исследований известно, что температура около 75 °С хорошо нейтрализует частицы SARS-CoV-2. Однако для этого нужно от 1 до 20 минут, что резко снижает практическую ценность такой технологии. Ученые из Техасского университета A&M решили эту проблему.

Их идея заключается в том, чтобы сперва нагревать раствор с частицами коронавируса, а затем, практически сразу, охлаждать. Чтобы проверить, будет ли это работать, ученые собрали экспериментальную установку из тонкой, 1,5 мм в диаметре, трубки из нержавеющей стали, которая последовательно погружена в две емкости – с маслом и со льдом.

В ходе опыта по этой трубке подавали раствор с частицами коронавируса. Сперва он нагревался в емкости с маслом, затем – охлаждался в емкости со льдом. Оказалось, что для обезвреживания SARS-CoV-2 достаточно было нагревать раствор до 71,8 °С в течение 0,51 секунды.

При этом массовая концентрация коронавируса в растворе уменьшается почти в 100 тыс. раз. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать вирус и помешать его распространению.

Ученые надеются, что эту технологию можно будет использовать в системах вентиляции, кондиционирования и обогрева помещений. Ее планируют расширить для борьбы не только с коронавирусом, но и с гриппом и возбудителями других заболеваний.

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