В Днепре военный расстрелял десять военнослужащих

Сегодня, 27 января, около 3:40 в Днепре военный из автомата расстрелял десять военных: пятеро из них погибли, еще за жизни пятерых сейчас борются врачи. Нападающему удалось скрыться, сейчас полицейские его разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает портал «Комментарии».

«Событие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять военных получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления», — говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее некоторые источники писали о том, что стрельба якобы произошла в военной части, где находились 22 военных, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

В настоящее время в Днепропетровской и соседних областях проводится полицейская спецоперация по поиску подозреваемого. Известно, что у него при себе есть оружие.

В полиции заявили, что в совершении этого преступления подозревается 20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины из Одесской области. Все обстоятельства трагедии занимаются следователями Государственного бюро расследований и военной прокуратуры. Пока правоохранители не делают никаких публичных заявлений о причинах этой трагедии.