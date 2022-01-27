Ученые выяснили, что защищает раковые клетки от гибели при недостатке кислорода

Молекулярные биологи определили необычные изменения в работе белка p53, которые защищают раковые клетки от самоуничтожения при хроническом недостатке кислорода. Изучение этого механизма позволит создать новые лекарства от рака, пишет пресс-служба Российского научного фонда.

Несколько лет назад ученые выявили несколько интересных взаимосвязей между стойкостью раковых клеток и поломками в генах, которые управляют работой апоптоза – программы самоуничтожения поврежденных клеток. Эти участки ДНК и связанные с ними «белки смерти» из семейства Bcl-2 оказались одними из главных препятствий для работы противораковых препаратов.

Эти цепочки аминокислот играют ключевую роль в реакции клеток на накопление большого числа повреждений в их ДНК. Они создают поры в митохондриях, клеточных энергостанциях, что приводит к запуску апоптоза в результате попадания содержимого митохондрий в цитоплазму клеток.

Недавно Гогвадзе и его коллеги обнаружили, что некоторые опухоли игнорируют сигналы белков из семейства Bcl-2. Благодаря этому такие опухоли выживают в среде с недостатком кислорода и могут игнорировать противораковые препараты, которые имитируют кислородное голодание.

Биологи раскрыли секрет выживания этих новообразований. Они проследили, как недостаток кислорода влиял на жизнедеятельность культур подобных раковых клеток, извлеченных из кишечника и легких пациентов, в том числе на концентрацию различных цепочек аминокислот, связанных с работой белков из семейства Bcl-2.

Оказалось, что из-за нехватки кислорода концентрация «белков смерти» не увеличивалась, а уменьшалась. В результате митохондрии оставались целыми, и клетка не получала сигнала самоуничтожиться. Причиной этого были сбои в работе еще одного ключевого противоракового белка – молекулы p53, которая отвечает за проверку целостности генома и активацию белков из семейства Bcl-2.

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