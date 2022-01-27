заражение вирусом гриппа не может предотвратить одновременное заражение ковидом

Заражение вирусом гриппа не может предотвратить одновременное заражение человека коронавирусной инфекцией, заявил ТАСС руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза НМИЦ кардиологии Минздрава, директор Национального общества по изучению атеросклероза доктор медицинских наук, профессор Игорь Сергиенко.

«Вирус проникает в организм, используя три известных механизма — рецепторы АПФ2, ДПП4 и Toll like. Он их использует, но это не значит, что он их за собой запирает, не позволяя другому вирус проникнуть. Конечно, нет никаких достоверных научных данных о том, что заболевший гриппом не может в этот момент заболеть коронавирусом. Хотя и существует теория «более сильного вируса», то есть конкурентного заражения, другие вирусы не снижают риск заразиться в условиях настоящей пандемии. Единственное, что может снизить риск заболеть коронавирусной инфекцией — это изоляция человека, заболевшего гриппом, что уменьшает шансы заболеть [ковидом] из-за уменьшения количества контактов», — сказал ученый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 201 млн человек, более 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301. Правительство запустило ресурс для информирования о ситуации в стране.

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