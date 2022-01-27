Ученые узнали, как коронавирус эволюционирует в организме онкобольных

Ученые проследили, как менялся геном коронавируса нового типа, который на протяжении почти года присутствовал в организме ракового больного, который не может вырабатывать антитела. Результаты наблюдений ученые опубликовали на Research Square.

«Наши данные говорят, что важную роль в эволюции SARS-CoV-2 играют взаимодействия между ним и цитотоксическими Т-клетками. Из-за подобных изменений в структуре генома коронавируса нового типа могут появиться новые опасные штаммы вируса, если тот сможет «сбежать» из организма подобных пациентов», – пишут исследователи.

Как правило, после заражения коронавирусной инфекцией у человека формируется иммунитет к COVID-19, который сохраняется на протяжении как минимум нескольких месяцев. При этом бывает, что люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями заражаются коронавирусом несколько раз и не могут от него избавиться на протяжении очень долгого времени.

Несколько таких случаев в марте этого года описали американские медики: они произошли с пациентами с лейкемией, иммунная система которых не может самостоятельно производить антитела. Часть случаев COVID-19 ученые подавили, в других случаях вирус оставался в организме больных более 250 дней.

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