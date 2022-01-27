Опубликованы фото звезд, которые оказались родственниками

Звезды привыкли не скрывать своих семейных связей. Многие из них любят показывать всему миру братьев, сестер, детей и питомцев, выходить в свет с супругами. Но есть селебрити, о родстве которых знают немногие.
Мы прошерстили биографии некоторых известных личностей и нашел любопытные факты об их родственниках. В конце статьи вас ждет бонус, с которым вы сможете поностальгировать и вспомнить некоторые безбашенные комедии прошлых лет.
Эллен Дедженерес и Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон и Эллен Дедженерес — дальние родственницы: они пятнадцатиюродные сестры.
Донал Глисон и Брендан Глисон
Помните сурового и немного безумного Грозного Глаза Грюма из «Гарри Поттера»? А старшего брата Рона, Билла Уизли? Сыгравшие их актеры Брендан и Донал Глисон в реальной жизни — отец и сын.
Алфи Аллен и Лили Аллен
Во внешности Алфи и Лили нет ничего общего, хотя на самом деле они брат и сестра.
Эмили Дешанель и Зои Дешанель
Звезда сериала «Кости» Эмили Дешанель и Зои Дешанель, которую мы привыкли видеть в мелодрамах и комедиях, — родные сестры.
Рон Ховард и Брайс Даллас Ховард
Двухкратный обладатель премии «Оскар», актер и режиссер Рон Ховард — отец актрисы Брайс Даллас Ховард, известной многим по фильму «Прислуга».
Джанет Ли и Джейми Ли Кертис
Блондинка на картинке слева — актриса, сыгравшая главную роль в картине «Психо» Альфреда Хичкока. А еще она мать Джейми Ли Кертис.
Анастасия Стоцкая и Павел Майков
Певица Анастасия Стоцкая и актер Павел Майков — брат и сестра. Почему они так непохожи? Возможно, дело в том, что у них разные отцы.
Уильям Мэйпотер и Том Круз
Полное имя Тома Круза — Томас Круз Мэйпотер IV. Уильяму Мэйпотеру он приходится двоюродным братом.
Джереми Айронс и Макс Айронс
Лауреат премии «Оскар» Джереми Айронс — отец актера Макса Айронса, известного нам по фильмам «Красная Шапочка», «Гостья» и сериалу «Белая королева».
Королева Елизавета II и Хилари Дафф
У Хилари Дафф и Елизаветы II есть общие предки. Актриса приходится королеве восемнадцатиюродной сестрой.
Бонус
Большинство темнокожих парней из самых безумных комедий нулевых сыграли братья Уайанс: Марлон, Шон, Дэймон и Кинен Айвори.
Если вам вдруг захотелось пересмотреть какие-то фильмы с участием героев нашей статьи, обязательно сделайте это и позовите с собой друзей
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