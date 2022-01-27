Опубликованы доказательства того, что борода не всем придает брутальности (ФОТО)

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Чаще всего, решив отрастить бороду, мужчины преследуют одну цель — выглядеть более мужественно и брутально. Иногда это срабатывает и выглядит весьма неплохо, но бывают и исключения. В сегодняшней подборке мы собрали забавные фотографии тех, кому борода явно стала лишней.

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото) Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

 

Панайотис Александер Лалас — футболист, защитник сборной команды США.

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Иногда борода вообще лишняя

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

 

Бывает густая борода, но смотрится она как отдельная часть тела

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

А так редкая борода смотрится с неожиданного ракурса

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Ну и дамы, чьей бороде позавидуют даже вышеозначенные мужчины

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Борода далеко не всем придаёт брутальности (21 фото)

Fizzl