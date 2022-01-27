Опубликованы доказательства того, что борода не всем придает брутальности (ФОТО)

Чаще всего, решив отрастить бороду, мужчины преследуют одну цель — выглядеть более мужественно и брутально. Иногда это срабатывает и выглядит весьма неплохо, но бывают и исключения. В сегодняшней подборке мы собрали забавные фотографии тех, кому борода явно стала лишней.
Панайотис Александер Лалас — футболист, защитник сборной команды США.
Иногда борода вообще лишняя
Бывает густая борода, но смотрится она как отдельная часть тела
А так редкая борода смотрится с неожиданного ракурса
Ну и дамы, чьей бороде позавидуют даже вышеозначенные мужчины
Fizzl