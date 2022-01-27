Ухудшение памяти у переболевших COVID-19 связали со сбоями в работе иммунных клеток

Ученые обнаружили у пациентов с долгосрочными нарушениями памяти, которые возникают после коронавирусной инфекции, сбои в жизнедеятельности некоторых типов Т-клеток – главных «дирижеров» иммунной системы. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv.

«У пациентов, которые страдают от долгосрочных нейрофизиологических симптомов COVID-19, мы обнаружили уникальный набор аномалий в работе гуморального и клеточного иммунитета. В частности, тяжесть проблем с памятью была напрямую связана с количеством молекул-эффекторов, которые вырабатывают их Т-клетки», – пишут исследователи.

У некоторых людей из-за коронавирусной инфекции появляются серьезные нарушения в работе мозга – например, делирий, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Поэтому ученые исследуют, как долго сохраняются подобные симптомы и усугубляются ли они впоследствии.

Биологи под руководством профессора Северо-Западного университета (США) Игоря Коральника связали появление и усугубление проблем с памятью и других нейрофизиологических последствий корорнавирусной инфекции с нарушениями в работе Т-клеток – одного из типов иммунных клеток.

В ходе работы ученые следили за изменениями состояния здоровья 60 бывших носителей COVID-19, которые страдали от проблем с ясностью ума и памяти и пытались избавиться от них с помощью вакцины от SARS-CoV-2. Схожие наблюдения медики вели за людьми, которые не заражались вирусом или не страдали от долгосрочных последствий COVID-19.

Сравнив образцы крови добровольцев из обеих групп, ученые обнаружили, что у всех носителей нейрофизиологических симптомов COVID-19 были схожие нарушения в работе клеточного и гуморального иммунитета. К примеру, их организм производил необычно много молекул интерферона-гамма – одного из сигнальных белков иммунной системы, который вырабатывается при появлении вирусов в организме.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!