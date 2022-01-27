Люди доказавшие, что разница в возрасте любви не помеха (ФОТО)

Психологи считают, что наш воспринимаемый возраст отличается от биологического, и поэтому совершенно нормально иметь возрастную разницу в отношениях. Например, в Голливуде пары с разницей в возрасте довольно распространены, потому что они прислушиваются к своим чувствам и, в конечном счете, уверенны, что возраст – это всего лишь число.

Мы знаем, что наши сердца никогда не ошибаются, и эти знаменитые голубки – живое доказательство.

1. Патрик Стюарт и Сани Озелл.

Разница в возрасте: 38 лет

Сэр Патрик Стюарт познакомился с Озэлл в 2008 году после выступления на Бродвее. Он был поражен молодой певицей, и они начали встречаться. Через 5 лет пара поженилась.

Санни однажды прокомментировал их разницу в возрасте, сказав, что это никак не влияет на их отношения: “Он такой молодой, и я порой думаю, что я вроде как старая бородавка, так что мы сокращаем разрыв”. Это не так уж и много. Он в лучшей форме, чем я, что меня бесит”.

2. Джеффри Дин Морган и Хилари Бартон.

Разница в возрасте: 17 лет

Бартон и Морган познакомились через свою сверхъестественную со-звезду Дженсена Эклса. Жена Эклза работала с Хилари в “Холме одного дерева” и сделала их отношения реальностью благодаря импровизированному двойному свиданию. Их отношения начались в 2009 году, но пара поженилась только в 2019 году.

Джеффри и Хилари любят родителей сына Гаса и дочь Джорджа. Вместе они живут на большой ферме в Нью-Йорке.

3. Майкл Фассбендер и Алисия Викандер.

Разница в возрасте: 12 лет

Пара познакомилась по классическому голливудскому сценарию в 2014 году во время съемок фильма “Свет в океане”. 3 года спустя Майкл и Алисия официально заявили о своей любви на частной церемонии в Испании. Сейчас они живут в Португалии, вдали от прожекторов.

4. Джон Стамос и Кейтлин МакХью.

Разница в возрасте: 23 года

Стеймос встретил свою возлюбленную еще до того, как они встретились. В 2011 году они сняли эпизод в “Законе и порядке”. Наконец, они воссоединились много лет спустя и обручились в 2017 году в Диснейленде.

В феврале 2018 года Джон и Кейтлин поженились и ожидали своего первенца Билли, который появился на свет через 2 месяца.

5. Бен Аффлек и Ана де Армас.

Разница в возрасте: 15 лет

Бен и Анна – еще одна пара влюбленных, которые познакомились на съемочной площадке. Пара работала вместе над предстоящим фильмом “Глубокие воды” в конце 2019 года. Несмотря на то, что их отношения относительно свежие, они часто попадаются папарацци и кажутся очень влюбленными друг в друга. С нетерпением ждем момента, когда мы увидим, к чему все это приведет!

6. Дэвид Хассельхофф и Хейли Робертс.

Разница в возрасте: 27 лет

У Хассельхоффа и Робертс была роковая встреча, когда она попросила сфотографироваться с ним, когда Дэвид был судьей британского шоу “Got Talent”. Ему понравилось, что она мало знала о его карьере, и это были такие ощущения, как “приятно и освежает”. Дэвид и Хейли начали встречаться в 2012 году и поженились 6 лет спустя.

Звезда “Спасателей Малибу” говорит, что их возрастная разница раньше беспокоила, но любовь, которая у них есть, важнее: “Самое долгое время я не думал, что это правильно – жениться на Хейли, так как я был намного старше, и я не хотел отнимать веселье и молодость, и волнение от того, что мы стареем вместе и заводим детей”. Мы были вместе около 7 лет, и мы прекрасно проводили время. Я понял, как сильно я люблю Хейли и как сильно мы стали частью жизни друг друга”.

7. Илон Маск и Граймс.

Разница в возрасте: 16 лет

Отношения основателя SpaceX и певицы начались после того, как в апреле 2018 года в Твиттере они обменялись сообщениями под каким-то постом. Через несколько недель они выступили на MET GALA, который ознаменовал их дебют в паре. 4 мая 2020 года Граймс родила своего первого сына вместе, сделав Маска отцом в 7-й раз.

8. Йен Сомерхалдер и Никки Рид.

Разница в возрасте: 10 лет

Роман Сомерхолдера и Рид начался в 2014 году, примерно в то время, когда она рассталась со своим первым мужем. К счастью, Йен тоже был одинок, но перед этимне задолгго до этого он переживал разрыв в отношениях с Ниной Добрев из сериала “Дневников вампира”, которая также знала Никки. Были некоторые предположения о том, что Рид и Добрев были в плохих отношениях из-за этого прекрасного актера, но Никки опровергла эти слухи. Пара поженилась в 2015 году.

Йен и Никки тоже уже родители. Их дочь родилась в 2017 году.

9. Джефф Голдблюм и Эмили Ливингстон.

Разница в возрасте: 30 лет

Знаменитый актер познакомился с Ливингстоном в спортзале. Форма Эмили, должно быть, привлекла его внимание, так как она бывшая олимпийская гимнастка. Голдблум сказал, что увидел свою будущую жену напротив него самого и просто обязан был начать с ней разговор. Пара поженилась в 2014 году и с тех пор родила двух сыновей.

Голдблум говорит, что несмотря на разницу в возрасте, они очень счастливы: “Ну, да, пока что я чувствую себя в форме скрипки, и я полон витамина А, а Эмили не только спортсменка мирового класса, но и мудрая за пределами своих лет”. Так что, каким-то образом мы чудесным образом совместимы”.

10. Эдди Мерфи и Пейдж Батчер.

Разрыв в возрасте: 19 лет

Легендарный комик начал встречаться с моделью Пейдж Батчер в 2012 году. В 2016 году у них родился первый ребенок – дочь, а в 2018 году – сын. В сентябре 2018 года Мерфи сделал Батчер предложение, но они до сих пор не поженились.

11. Хайди Клум и Том Каулиц.

Разница в возрасте: 16 лет

Знаменитая модель и гитарист группы Tokio Hotel сильно и быстро вцепились друг за друга. Они раскрыли свои отношения в мае 2018 года и поженились в феврале следующего года.

Выйдя замуж за Хайди, Том стал отчимом ее четырех детей. Клум говорит, что у них даже есть традиция “делать что-нибудь милое для детей” в День Святого Валентина.

12. Мэттью МакКонахи и Камила Алвес.

Разница в возрасте: 12 лет

Актер, получивший Оскар, познакомился со своей женой, когда вовсе не искал любви. МакКонахи рассказал, что это случилось во время мальчишника в 2006 году. Ошеломительная модель привлекла его внимание, и Мэтью был настолько загипнотизирован, что не мог не подойти к ней. После их первого свидания он знал, что больше никогда не захочет никого видеть.

Мэтью и Камила поженились в 2012 году и имеют 3 детей: 2 мальчиков и девочку.

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