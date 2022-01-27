Мисс Украина 2021 очаровала кадрами в купальнике (ФОТО)

Александра Яремчук похвасталась роскошной фигурой на соблазнительных фотографиях с отдыха.

Мисс Украина 2021 Александра Яремчук после отмены конкурса Мисс мира успела отдохнуть в горах, а теперь отправилась в теплые края. Судя по фото в Instagram, девушка находится в Дубае.

На снимках 22-летняя Александра позирует у бассейна в откровенном черном купальнике с оригинальными вырезами, который подчеркнул ее стройную фигуру.

«Красотка», «Прекрасная», «Какая леди!», «Пальмы не очень, а вот вы – ракета», – написали восторженные поклонники в комментариях.