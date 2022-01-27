Проведите вечер на позитиве: юморные шутки, чтобы похохотать

В семье крупного чиновника мать учит маленького сынишку:
— Руки всегда должны быть чистыми. Поэтому их всегда надо мыть перед едой и после того, как взял взятку.
Говорят, если человеку хорошо несколько дней подряд, значит от него что-то скрывают.
Вот от меня, видимо, вообще никогда ничего не скрывают.
— Попросила парня, чтобы он во время секса говорил мне всякие грубости… Заплакала и обломала секс обоим.
— А что он тебе говорил?
— «Ты жирная! Борщ говно! Я с тобой из жалости!».
Два приятеля сидят в баре, один другому говорит:
— Смотри, я понравился вон той девушке.
— С чего ты это взял?
— Она посмотрела на меня, и улыбнулась.
— Когда я первый раз тебя увидел, то вообще ржал полчаса!
— Вот ты бы какую жену предпочел — страшную, но домашнюю или красивую, но гулящую?
- Я? Я бы выбрал страшную и гулящую, чтобы дома ее не видеть…
(telegraf.com.ua)