В Японии выпустили кружевные трусы для мужчин (ФОТО)

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Производитель нижнего белья Wacoal создал комфортные боксеры из кружева, которые доступны в семи цветах.

В Японии выпустили кружевные трусы для мужчин

 

Японский бренд нижнего белья Wacoal запустил линию кружевных боксеров для мужчин. Об этом сообщило издание Oddity Central.

 

Линейку удалось создать благодаря краудфандингу. Модель трусов получила название Lace Boxer и доступна в семи цветах.

 

Отмечается, что дизайнеры модернизировали кружевную ткань, сделав ее более прочной и эластичной.

 

Wacoal описывает новое нижнее белье как красивое на вид, функциональное и обеспечивающее улучшенную воздухопроницаемость.

 

Кроме того, отформованная передняя часть трусов делает их удобными для длительной носки.

 