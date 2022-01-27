В Японии выпустили кружевные трусы для мужчин (ФОТО)

Производитель нижнего белья Wacoal создал комфортные боксеры из кружева, которые доступны в семи цветах.
Японский бренд нижнего белья Wacoal запустил линию кружевных боксеров для мужчин. Об этом сообщило издание Oddity Central.
Линейку удалось создать благодаря краудфандингу. Модель трусов получила название Lace Boxer и доступна в семи цветах.
Отмечается, что дизайнеры модернизировали кружевную ткань, сделав ее более прочной и эластичной.
Wacoal описывает новое нижнее белье как красивое на вид, функциональное и обеспечивающее улучшенную воздухопроницаемость.
Кроме того, отформованная передняя часть трусов делает их удобными для длительной носки.
Кружевные боксеры от Wacoalstore.wacoal.jp
Кружевные боксеры доступны в интернет-магазине Wacoal и на Amazon по цене 3960 иен (около 35 долларов) за пару.
По данным СМИ, кружевные боксеры пользуются особой популярностью среди молодых людей.