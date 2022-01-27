В Японии выпустили кружевные трусы для мужчин (ФОТО)

Производитель нижнего белья Wacoal создал комфортные боксеры из кружева, которые доступны в семи цветах.

Японский бренд нижнего белья Wacoal запустил линию кружевных боксеров для мужчин. Об этом сообщило издание Oddity Central.

Линейку удалось создать благодаря краудфандингу. Модель трусов получила название Lace Boxer и доступна в семи цветах.

Отмечается, что дизайнеры модернизировали кружевную ткань, сделав ее более прочной и эластичной.

Wacoal описывает новое нижнее белье как красивое на вид, функциональное и обеспечивающее улучшенную воздухопроницаемость.

Кроме того, отформованная передняя часть трусов делает их удобными для длительной носки.