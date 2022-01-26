В материнском молоке обнаружили сахара, уничтожающие опасных бактерий

Биохимики из США выяснили, что в молоке кормящих грудью женщин есть молекулы сахаров, которые могут нейтрализовать опасные штаммы стрептококка и других микробов, вызывающих тяжелые инфекции у новорожденных детей. О результатах исследования ученые рассказали на осенней конференции Американского химического общества (ACS).

«Эти сахара существуют так же долго, как и наш вид, однако бактерии до сих пор не стали стойкими к их действию. Если мы сможем понять, как работают эти вещества, то сможем создавать новые препараты на их основе, которые смогут заменить антибиотики,» – рассказал один из авторов исследования, доцент Университета Вандербильта (США) Стивен Таунсенд.

В последние годы ученые активно исследуют, как коровье и материнское молоко влияют на работу организма детей и взрослых людей. Их исследования показывают, что ферменты из молока помогают организму бороться с микробами, воспалениями, а также играет важную роль в формировании микрофлоры кишечника у новорожденных детей.

Значительная доля этих полезных веществ теряется при обработке молока или подготовке сухих смесей для младенцев. По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения, несколько сот тысяч младенцев умирают в первые дни и месяцы своей жизни из-за того, что некоторые женщины отказываются от кормления грудью в первые шесть месяцев после рождения их детей.

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