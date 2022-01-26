Названы особенности сна, которые говорят о высоком холестерине

Здоровый сон – это неотъемлемый компонент здорового образа жизни человека. В это время организм восстанавливается и накапливает энергию для следующего дня. Проблемы со сном могут свидетельствовать о целом ряде недугов, однако одним из самых неприятных может оказаться повышенный уровень холестерина.

Об особенностях сна, которые говорят о высоком холестерине, сообщает со ссылкой на британского фармацевта Дональда Гранта. Специалист отметил, что одним из ранних признаков повышения холестерина могут быть трудности с засыпанием или слишком долгий сон у человека.

Грант сослался на масштабное исследование, которое опубликовал журнал Sleep. Авторы той работы выявили, что недостаточный или слишком продолжительный сон оказывает негативное воздействие на уровень липидов и триглицеридов (жировых компонентов) в крови. Ученые проверили почти 4000 человек, среди которых было 1666 мужчин и 2329 женщин в возрасте старше двадцати лет. Результаты показали, что сон меньше пяти часов напрямую ассоциировался с повышением концентрации триглицеридов.

При этом Дональд Грант подчеркнул, что подобные особенности сна могут быть связаны не только с повышенным уровнем холестерина. Тем не менее фармацевт добавил, что при наличии проблем с засыпанием или излишне долгим сном людям обязательно стоит задуматься о том, чтобы сдать анализы.

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