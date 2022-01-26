Ученые выяснили, как коронавирус подавляет клеточный «антивирус»

Молекулярные биологи обнаружили, что в геноме коронавируса нового типа есть «инструкции» по производству коротких молекул РНК, которые подавляют работу определенных генов врожденного иммунитета. Вероятно, SARS-CoV-2 подавляет иммунитет именно за счет этого механизма. Результаты исследования ученые опубликовали на bioRxiv.

«Неожиданно оказалось, что зараженные клетки вырабатывают короткие молекулы вирусной РНК, похожие на их человеческие аналоги. Одна из этих молекул, vmiR-5p, подавляет работу гена BATF2, который играет ключевую роль в выработке противовирусных белков-интерферонов», – пишут исследователи.

Клетки человека и других животных вырабатывают много коротких нитей РНК. Они могут управлять активностью тех или иных генов, связываясь с матричной РНК – своеобразными рабочими копиями этих участков ДНК, которые клетки используют в качестве шаблонов для сборки белков.

Искусственные копии подобных микроРНК активно используют в экспериментах и рассматривают как один из возможных способов борьбы с раком и другими болезнями. Недавно ученые смогли подавить размножение коронавируса, создав набор коротких нитей РНК, соединяющихся с ключевыми участками его генома.

Биологи под руководством профессора Йельского университета Джоан Стайц обнаружили, что коронавирус нового типа использует аналогичный подход, чтобы скрывать свое присутствие внутри клеток и подавлять работу их врожденного иммунитета на первых фазах заражения.

Отключение клеточного «антивируса»

В ходе работы исследователи наблюдали, как короткие молекулы РНК, вырабатываемые организмом, взаимодействовали с вирусным геномом в зараженных клетках. Ученые отслеживали изменения в активности белков, отвечающих за подготовку и транспортировку микроРНК, а также сдвиги в активности различных человеческих и вирусных генов.

В результате ученые сделали вывод, что проникновение коронавируса в человеческие клетки почти не меняет то, какие типы микроРНК они вырабатывают. При этом ученые обнаружили, что в вирусном гене ORF-7a содержатся инструкции по сборке короткой молекулы РНК, получившей имя vmiR-5p.

Биологи проанализировали структуру этой цепочки нуклеотидов и пришли к выводу, что вирусная микроРНК подавляла работу гена BATF2. Этот участок человеческой ДНК связан с производством гамма-интерферонов – белков, которые играют важную роль в нейтрализации вирусных инфекций.

Эти же молекулы мешали работе еще одного гена, HSPG2, связанного не с врожденным иммунитетом, а с уязвимостью клеток для атак других типов коронавирусов. Как предполагают ученые, подобным образом SARS-CoV-2 расчищает себе жизненное пространство, блокируя «конкурентов» из числа возбудителей простуды.

Стайц и ее коллеги не исключают, что молекулы vmiR-5p могут подавлять работу и других генов, а также играть другие функции в процессе размножения вируса, которые еще предстоит выяснить. Ученые надеются, что ответить на этот вопрос и понять, как вирус приобрел подобную способность, можно будет в дальнейших опытах.

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