Прогноз погоды в Украине | Комментарии Украина

В предпоследний рабочий день недели на западных и северных территориях синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра в разных регионах будет колебаться и показывать от -12 градусов мороза до +2 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

В четверг на Западе ночью будет идти мокрый снег, а днем он будет падать вместе с дождем. В центральных и северных областях снег будет идти в ночные часы. В остальных регионах осадков не предполагается.

Кроме того, на западных территориях по прогнозу синоптиков центра будет ураган с западного направления. Скорость ветра будет 7- 12 метров в секунду с порывами до 20 м/с. В Карпатах порывы будут сильнее – до 25 м/с. В остальных украинских регионах прогнозируется юго-западный ветер 5-10 м/с.

Кроме того, температура воздуха на западных территориях будет составлять ночью -3-5 градусов, днем -1+2 градуса. На северных территориях прогнозируется температура ночью -7 -12, днем -1 -3 градуса мороза. В восточных областях будет ночью -10-12 градусов мороза, днем -4-6 градусов. В южных областях ночью столбик будет минусовать -3 -5 градусов, днем будет 0-2 градуса. В центральных регионах ночью мороз составит -8 -5 градусов, днем -3 -1 градус.

В столице в ночные часы осадки не прогнозируются. Днем будет идти мокрый снег. Температура воздуха ночью будет – 7 – 5 градусов мороза, дневного времени-1 +1 градус.

Напомним, что «Комментарии» сообщали, что с помощью ynoptyk спрогнозировали «классическую зиму» в Украине . По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, текущая неделя в стране ознаменуется умеренными морозами с небольшими прояснениями и несильным ветром.

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