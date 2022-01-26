Назван дешевый фрукт для снижения «плохого» холестерина

Высокий уровень холестерина часто никак о себе не сигнализирует, пока не появятся серьезные последствия, одно из которых — закупорка кровеносных сосудов. Для снижения «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови необходимо изменить рацион, отмечают врачи. Один из самых простых способов – начать есть яблоки, говорится в исследовании.

Как утверждается в статье, всего два яблока в день могут значительно снизить уровень липопротеинов низкой плотности в организме. В частности, в научной работе рассматривалось употребление яблок сорта канадский ренет.

Люди, которые ежедневно съедали два больших яблока с высоким содержанием полифенолов, имели более низкий уровень «плохого» холестерина, при этом никакого снижения уровня «хорошего» холестерина не наблюдалось, поделились подробностями ученые. С точки зрения исследователей, положительного эффекта удалось добиться из-за того, что фрукты богаты клетчаткой и полифенолами.

Эксперты Heart UK отметили, что в яблоках содержится пектин, который способен блокировать всасывание части холестерина из кишечника в кровь. Врачи Mayo Clinic посоветовали включать в рацион от 5 до 10 граммов клетчатки ежедневно.

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