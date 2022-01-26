Признаком дефицита витамина B12 назвали три симптома на лице

Витамин B12 (цианокобаламин) – важнейшее вещество для правильной работы организма. Признаки его дефицита могут развиваться очень медленно и затрагивать различные части тела, в том числе лицо.

Лицевая боль

В результате ряда исследований выяснилось, что боль в лице может быть ранним симптомом нехватки витамина B12. В некоторых случаях она ощущается прямо под глазом, в области скулы и, как правило, только на одной стороне лица. Иногда боль появляется по всей поверхности лба, спускаясь к краю носа.

Бледная кожа

Люди, которые испытывают недостаток витамина B12, часто выглядят бледными или имеют легкий желтый оттенок кожи и белков глаз. Это состояние наблюдается, когда возникают проблемы с выработкой красных кровяных телец в организме на фоне дефицита витамина.

Подергивание глаз

Поскольку в области глаз также есть нервы, при нехватке витамина B12 может возникнуть подергивание глаз и спазмы век.

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