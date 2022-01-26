Названы пять лучших способов укрепления иммунитета

Дата публикации: 26 января 2022 г.

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По мере борьбы с сезонными заболеваниями многие люди продолжают искать эффективные способы укрепления иммунитета. Диетологи рассказали, какие изменения можно внести в ежедневный распорядок для достижения желаемого результата.

Этот напиток улучшает обмен веществ и предотвращает воспаления в организме. Кроме того, зеленый чай может помочь укрепить иммунную систему. «Зеленый чай содержит эпигаллокатехин галлат, или EGCG, который является одним из видов катехинов. Он помогает защитить организм от свободных радикалов, которые повреждают наши клетки», – поделилась подробностями эксперт по здоровому питанию Эми Гудсон.

Больше антиоксидантов

По словам диетолога, одно из лучших изменений для укрепления иммунитета – добавить в меню больше антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами. Хорошие источники этих веществ — фрукты (например цитрусовые или гранаты), овощи и ягоды, отметила Гудсон.

Больше зеленых овощей

У многих людей сильный иммунитет ассоциируется с витамином C. Это вещество помогает стимулировать выработку белых кровяных телец, способствующих защите организма от инфекций, сообщила эксперт по здоровому питанию. Аскорбиновой кислотой богаты шпинат, капуста, брокколи и зеленые бобы.

Правильный сон

Для защиты иммунитета не менее важно достаточно и хорошо спать, подчеркнула диетолог Кортни Д’Анджело. Она порекомендовала сначала понять, сколько часов сна необходимо организму для хорошего самочувствия днем. «Это поможет оптимизировать свое здоровье, чтобы дать иммунной системе возможность бороться с болезнями и инфекциями, пока организм отдыхает ночью», – объяснила специалист.

Больше воды

Поддержание гидратации организма – залог создания здорового иммунитета, подчеркнула Д’Анджело. Вода – ключевая составляющая здорового образа жизни, играющая важную роль в работе иммунной системы, так как обезвоживание замедляет ее работу, предупредила эксперт по здоровому питанию. При нехватке воды скорость производства иммунных клеток, борющихся с патогенами, падает, резюмировала Д’Анджело.

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