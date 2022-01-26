Признаком дефицита витамина D назвали тревожный симптом в ногах

Витамин D способен вырабатываться в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Дефицит этого жирорастворимого соединения в организме приводит к целому ряду осложнений, при этом симптомы состояния могут быть самыми разнообразными.

По словам врачей, поскольку длительный дефицит витамина вызывает тяжелые последствия для здоровья, игнорировать его симптомы не следует. В большинстве случаев признаки включают усталость, депрессию и мышечную слабость, но на это состояние также может указывать боль в ногах, поделились подробностями эксперты.

«Витамин D необходим для крепких костей. Его недостаток может привести к остеопорозу, повышенному риску падений, переломов и болей в костях и мышцах», — рассказали медики, отметив, что у людей с дефицитом этого вещества часто наблюдаются стрессовые переломы плюсневых костей, а также общая боль в лодыжке.

Они порекомендовали никогда не оставлять без внимания ноющую боль в ноге, поскольку низкие уровни витамина D были связаны с развитием онкологии, деменции, диабета и артрита. Выяснилось, что добавки витамина D замедляют потерю костной массы и уменьшают количество переломов, особенно при приеме с кальцием.

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