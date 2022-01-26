Названа простая специя для снижения сахара в крови

Согласно некоторым исследованиям, гвоздика имеет в своем составе соединения, обладающие антисептическими, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Вдобавок ко всему специя может способствовать пищеварению и выработке инсулина.

В частности, американские ученые изучили влияние гвоздики на уровень глюкозы в крови, лептина и рецепторов инсулина при диабете 2-го типа. В результате эксперимента с использованием кроликов было обнаружено, что уровень глюкозы натощак был намного снижен у животных, в меню которых была гвоздика.

Другое исследование с участием 13 человек продемонстрировало, что при употреблении экстракта гвоздики становился меньше постпрандиальный уровень глюкозы (через 2 часа после приема пищи) в крови.

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