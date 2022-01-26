Раскрыты последствия проглатывания жвачки: когда это опасно

Что будет, если проглотить жвачку? В большинстве своем случаев для организма это пройдет бесследно, но в некоторых ситуациях это может навредить здоровью. О том, что именно происходит с организмом в случае проглатывания жвачки, рассказал врач и журналист Сергей Малоземов в своем TikTok.

Автор рассказал, что жвачка состоит из множества вкусо-ароматических компонентов и неусвояемой основы. Обычно это каучук: реже натуральный, гораздо чаще — очень хорошо очищенный синтетический.

Малоземов отметил, что ранее он с коллегами проводил эксперимент, в ходе которого доброволец глотал жевательную резинку.

«Мы делали гастроскопию. Она (жвачка) постепенно все-таки начинает разрушаться желудочными, а затем кишечными соками. Но в целом выйдет из организма более или менее в том же виде», — рассказал автор канала.

А вот потенциальную опасность может вызвать проглатывание большого количества жвачки, что иногда происходит с детьми по недосмотру. Но от одной или двух жвачек, заверил журналист, никакого вреда не будет.

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