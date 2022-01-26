Названы витамины, которые могут спровоцировать высокий уровень холестерина

Пищевые добавки стали повседневной необходимостью для многих людей, но их безопасность уже не раз подвергалась сомнению. Некоторые средства принимаются для защиты сердца. Однако новое исследование показало, что они могут действовать прямо противоположным образом, повышая уровень «плохого» холестерина.

Антиоксиданты, возможно, являются наиболее популярным типом пищевых добавок. Они нацелены на окислительный стресс, который является признаком старения и болезней. Однако в одном исследовании было обнаружено, что витамин Е, С и бета-каротин повышают уровень вредного холестерина. Утверждается, что перечисленные витамины могут препятствовать способности печени его расщеплять.

При этом, по данным издания, ученые из медицинской школы Нью-Йоркского университета, не утверждают, что люди должны прекратить использовать эти добавки.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые повреждают ткани организма. Однако выяснилось, что они мешают организму бороться с вредным холестерином.

Печень выполняет функцию его расщепления, например, липопротеидов очень низкой плотности. Он способствует образованию бляшек в артериях. Со временем они сужаются, и богатая питательными веществами кровь с трудом достигает сердца и мозга.

Серия тестов показала, что витамин С и бета-каротин не позволяют печени выполнять эту роль. Витамин Е полностью блокирует процесс распада, что приводит к разрушению меньшего количества липопротеинов.

«Похоже, что витамины-антиоксиданты могут быть потенциально вредными для сердца из-за их способности увеличивать секрецию VDLD в клетках печени и у мышей, которых мы изучали. Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши выводы», — заявил директор Центра лечения и исследования липидов в Медицинском центре Нью-Йоркского университета доктор Эдвард Фишер.

Для снижения рисков исследователи посоветовали добавить в диету фрукты и овощи, которые в достаточном количестве содержат антиоксиданты. Тем более, что они, как правило, богаты растворимой клетчаткой, которая отлично снижает уровень холестерина. В пищеварительном тракте она связывает его молекулы.

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