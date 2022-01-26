Признаком больной печени назвали два симптома во рту

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) становится все более часто встречающимся недугом. На вероятность развития этого заболевания могут указывать два симптома, которые проявляются в полости рта.

По информации портала, американские исследователи обнаружили, что NAFLD чаще страдают люди с кариесом.

Кроме того, потеря зубов, с точки зрения ученых из США, также может быть связана с жировой болезнью печени. Авторы научной работы утверждают, что пародонтит может быть фактором риска развития этого недуга. Эксперты указали на увеличивающееся число доказательств того, что пародонтит может быть вовлечен в прогрессирование таких заболеваний печени, как НАЖБП, цирроз и гепатоцеллюлярная карцинома, а также влиять на трансплантацию печени.

К другим потенциально тревожным симптомам неалкогольной жировой болезни печени относятся: тупая или ноющая боль в правой верхней части живота, сильная усталость и необъяснимая потеря массы тела.

Соблюдение здорового образа жизни может помочь снизить вероятность развития этого заболевания, поделились подробностями специалисты. Прежде всего, по словам экспертов, это поддержание здорового веса, регулярные физические нагрузки, прием препаратов по назначению врача и ограничение употребления спиртных напитков.

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