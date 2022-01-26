Врачи назвали неожиданные признаки рака желудка

Признаком рака желудка может являться ощущение быстрого насыщения во время приема пищи.

Издание со ссылкой на медиков из Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщает, что признаком рака желудка может являться ощущение быстрого насыщения во время приема пищи.

Еще одним признаком онкологии желудка врачи назвали потерю аппетита. Помимо прочего, новообразование может привести к тошноте, изжоге, расстройству желудка, кислотному рефлюксу, усталости и боли в животе.

В том случае, если пациент ощущает комок в верхней части желудка или неприятные ощущения при глотании пищи, стоит немедленно обратиться к врачу.

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