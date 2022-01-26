Врач-диетолог рассказала о полезной привычке по утрам

Выпивать каждое утро перед едой стакан воды — полезная привычка, однако необходимо учитывать некоторые нюансы.

Врач-диетолог Нурия Дианова в интервью рассказала, что выпивать каждое утро перед едой стакан воды — полезная привычка, однако необходимо учитывать некоторые нюансы.

Стакан воды натощак, перед завтраком, способен пробудить организм и запустить процессы пищеварения. Помимо прочего, стимулируется работа желудочно-кишечного тракта. Если человек делает это регулярно, то у него нормализуется микрофлора кишечника, улучшается настроение и становится лучше кожа.

«В организме запускаются все процессы, у человека будет хорошее настроение и микрофлора, чистая кожа, желудок будет работать четко по часам. Вода натощак стимулирует перистальтику кишечника», — добавила Дианова.

Она уточнила, что для этого действия подходит не всякая вода. Жидкость должна быть комнатной температуры, обязательно не холодной. Помимо прочего, некоторые люди любят добавлять в нее лимонный или апельсиновый сок, однако делать это можно лишь тем, кто не имеет заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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