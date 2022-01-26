Биологи определили, какие белки коронавируса отвечают за «взлом» клеточных систем

Ученые создали атлас трехмерных моделей вирусных белков, которые образуются при заражении коронавирусом нового типа. Благодаря этому исследователи выделили пять ключевых молекул, отвечающих за «взлом» клеточных систем. Результаты их исследования опубликовал научный журнал Molecular Systems Biology.

«Благодаря трехмерным моделям белков мы получили критически важную информацию о структуре SARS-CoV-2, необходимую для создания лекарств и вакцин. В будущем такие модели помогут быстро выяснить, чем отличаются новые разновидности коронавируса от уже известных, то есть упростит борьбу с ними», – рассказал один из авторов статьи, профессор Института медицинских исследований Гарвана (Австралия) Шон О’Донохью.

Геном коронавируса нового типа представляет собой одноцепочную молекулу РНК, в которой находится около 30 тыс. «букв»-нуклеотидов. Они управляют производством всех белков оболочки SARS-CoV-2 и вспомогательных молекул, которые необходимы для размножения вируса в клетках людей и животных.

Помимо этого, коронавирус использует множество клеточных ферментов, чтобы копировать свой геном и упаковывать эти копии в новые вирусные частицы. Ученые достаточно давно пытаются понять, какие системы SARS-CoV-2 «взламывает» для этого, так как понимание подобного механизма позволит создать препараты, блокирующие цикл размножения вируса.

Уязвимые места коронавируса

О’Донохью и его коллеги уже много месяцев работают над этой проблемой в рамках масштабного проекта по составлению полного трехмерного «портрета» коронавируса. Для этого ученые подготовили точные модели всех 27 белков коронавируса и проанализировали свыше двух тысяч их возможных реакций с различными клеточными системами и ферментами.

В результате исследователи обнаружили, что сразу три вирусных молекулы, NSP3, NSP13 и NSP16, имитируют по своей структуре клеточные белки, что помогает возбудителю COVID-19 избегать внимания врожденного иммунитета. Кроме того, исследователи выделили пять молекул, отвечающих за «взлом» различных клеточных систем, необходимых для формирования новых вирусных частиц.

«В дополнение к этому, мы выделили сразу восемь вирусных белков, которые взаимодействуют друг с другом и участвуют в сборке более сложных структур. Понимание того, как протекают эти реакции, помогло нам раскрыть многие неизвестные детали в процессе сборки новых копий вирусного генома», – пояснил О’Донохью.

Последующее изучение этих белковых молекул, как надеются исследователи, позволит им найти уязвимые точки в цикле размножения коронавируса и использовать эти сведения для создания лекарств и вакцин, атакующих данные механизмы. Подобные препараты потенциально будут более долговечными, так как они будут воздействовать на те части вируса, которые почти не меняются с течением времени.

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