Жирные молочные продукты снизили риск развития болезней сердца у пожилых шведов

Ученые выяснили, что употребление большого количества молочных продуктов с высокой долей жира не повышает, а понижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликовал научный журнал PLoS Medicine.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, пока остаются одной из главных причин смерти в мире. Каждый год от них умирает около 17 млн человек, причем у большинства подобные проблемы возникают из-за гипертонии – стабильно высокого давления в кровеносных сосудах.

Во многих случаях гипертония развивается у пациентов из-за неправильного питания и накопления в организме опасных форм холестерина, способствующих развитию атеросклероза и других тяжелых болезней. По этой причине врачи постоянно рекомендуют снижать долю животных и растительных жиров в рационе питания.

Медики под руководством Матти Марклунда выяснили, что молочные продукты можно исключить из подобных рекомендаций. В ходе исследования они наблюдали за изменениями в состоянии здоровья 4 тыс. пожилых жителей Швеции. В каждом случае подобные наблюдения велись на протяжении примерно 16 лет

Как отмечают исследователи, они не стали опираться на воспоминания пенсионеров о том, как много молочных продуктов они употребляли в конкретные недели и месяцы. Вместо этого они напрямую измеряли концентрацию определенных жирных кислот и в их крови, попадающих в организм человека только вместе с молочными продуктами.

Эти данные исследователи сопоставили с тем, как часто участники наблюдений становились жертвами различных болезней сердечно-сосудистой системы. К большому удивлению медиков, употребление больших количеств жирных молочных продуктов не повышало, а понижало риск появления инфарктов, ишемии, атеросклероза и прочих тяжелых заболеваний.

Марклунд и его коллеги перепроверили эти результаты, сопоставив свои наблюдения с семнадцатью аналогичными замерами в других странах мира, в которых участвовало свыше 40 тыс. человек. Эти расчеты показали, что схожая связь между употреблением молочных жиров и здоровьем сердца и сосудов была характерна не только для Швеции с ее рекордно высоким потреблением молока, но и для США и других стран Европы.

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