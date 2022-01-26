Ученые обнаружили новую мутацию Omicron

Несмотря на то, что омикронный вариант COVID-19 продолжает охватывать земной шар, сейчас ученые наблюдают за новой мутацией Омикрона, получившей название BA.2. Об этом сообщает ABC News.

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Всемирная организация здравоохранения утверждает, что BA.2 не является «штаммом, вызывающим беспокойство», что означает, что пока нет доказательств того, что этот новый подвариант ухудшит передачу COVID-19, тяжесть заболевания или эффективность вакцин и мер общественного здоровья, таких как маскировка и социальное дистанцирование.

Количество BA.2 во всем мире растет, по крайней мере, 40 стран сообщают о случаях в глобальную базу данных отслеживания вариантов, но подвариант быстро распространился в Дании и Великобритании, при этом почти половина последних случаев в Дании связана с BA.2.

Субвариант уже был обнаружен в нескольких штатах США и штат Вашингтон подтвердил два случая в понедельник, 24 января.

Хотя с ноября 2021 года было выявлено более 8000 случаев BA.2, неясно, откуда он возник.

«Природа вирусов – это эволюция и мутация, поэтому следует ожидать, что мы продолжим видеть новые варианты, пока пандемия продолжается. Пока нет достаточных доказательств, чтобы определить, вызывает ли BA.2 более тяжелое заболевание, чем Omicron BA.1«, — сказала доктор Мира Чанд, директор по инцидентам из COVID-19 в службе здравоохранения Великобритании.

Эволюция подвариантов COVID-19 не новая. У дельта-варианта также было несколько подвариантов, но ученые называли их все дельта. BA.2, однако, получил собственное обозначение из-за роста числа стран.

Хотя его называют «невидимым» вариантом омикрона, новый подвариант «абсолютно можно обнаружить с помощью традиционных механизмов наблюдения с помощью быстрого тестирования или ПЦР», — сказал доктор Джон Браунштейн, главный специалист по инновациям Бостонской детской больницы Гарвардского университета.

Обычные тесты на COVID-19 могут показать положительный или отрицательный результат, но они не могут определить конкретные штаммы. Для этого учёным необходимо провести дополнительное генетическое секвенирование. Удобно, что омикронный вариант имеет определенный генетический признак, позволяющий ученым быстро и легко определить, является ли образец Омикроном или нет.

Новый подвариант BA.2 не имеет этой функции, а значит, ученые больше не могут использовать этот механизм, хотя они все еще могут идентифицировать подвариант с помощью технологии генетического секвенирования. Поэтому подвариант BA.2 иногда называют «невидимым» вариантом. Но для широкой общественности обычные тесты на COVID-19 все равно будут работать для обнаружения нового подварианта.

Впрочем, хотя ученые и чиновники здравоохранения призывают продолжать исследования и наблюдения, эксперты говорят, что причин для беспокойства нет.

«BA.2 важен с точки зрения общественного здоровья, но сейчас принципиально не изменяет серьезность влияния на население. Нужно еще много работы, чтобы понять тяжесть, прорывные инфекции и иммунизацию, прежде чем вы сможете сделать любое заявление о клинической значимости«, – сказал Браунштейн.

Как сообщали ранее «Комментарии», ученые выявили новый симптом штамма «Омикрон».

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