Силикон из имплантов заподозрили в регулярных утечках в организм женщин

Исследование 400 женщин, которые перенесли операцию по коррекции формы груди, показало, что у 86-98% из них силикон просочился в организм. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал JAMA Network Open.

«Наши наблюдения показывают, что силикон проникает в другие части организма как минимум у 86% пациенток. Это говорит о необходимости изучения связей между этими утечками и развитием лимфомы у женщин. До получения этих сведений мы предлагаем отказаться от использования силикона при реконструкции груди или хотя бы заполнять имплантаты при помощи физиологического раствора, а не жидкого силикона», – пишут исследователи.

Первые операции по коррекции формы груди при помощи силиконовых имплантатов были проведены в США еще в середине прошлого века. На рубеже веков они получили официальное одобрение от регулирующих органов, после чего подобные косметические процедуры начали широко применяться в медицинской практике. Каждый год эти операции проходит более миллиона женщин по всему миру.

Недавно ученые обнаружили множество свидетельств того, что даже корректно установленные имплантаты значительно увеличивают риск определенных форм рака, аутоиммунных болезней и других нарушений в работе организма, негативно влияющих на самочувствие женщин. Это уже привело к тому, что в 2019 и 2020 годах некоторые производители имплантатов отозвали часть своей продукции из продажи.

Медики под руководством Генри Дейкмана из Университета прикладных наук (Нидерланды) выяснили возможные причины этого. Они изучали образцы тканей 400 женщин, прошедших операции по коррекции формы груди. Все они участвовали в подобных процедурах не в первый раз, что дало исследователям возможность оценить, как длительное пребывание силиконовых имплантатов в их организме повлияло на его жизнедеятельность.

Анализ фрагментов, удаленных из организма женщин во время операций, показал, что молекулы силикона были обнаружены в тканях тела практически у всех пациенток (98%), вне зависимости от того, какие типы имплантатов они использовали и насколько хорошо те прижились после ввода в организм. При этом у 86% из них молекулы жидкого наполнителя имплантата проникли не только в ближайшие ткани груди, но и в лимфатические узлы, жировую ткань и другие части организма.

Эти утечки, по словам Дейкмана и его коллег, привели к развитию воспалений разной степени тяжести у 92% пациенток, и лишь четыре женщины избежали появления подобных последствий имплантации силикона в их организм. Аналогичным образом силикон действовал как на молодых пациенток, так и на женщин в возрасте от 40 до 50 лет, носивших имплантаты достаточно длительное время.

Подобные результаты, как считают ученые, указывают на необходимость скорейшего изучения возможных эффектов от попадания силикона в ткани тела женщин и возможную связь этих процессов с развитием лимфомы и прочих форм рака. До завершения этих исследований Дейкман и его коллеги рекомендуют отказаться от подобных косметических процедур, если у женщин есть подобная возможность.

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