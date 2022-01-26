Ученые разработали тест-«светофор», определяющий степени развития сердечных заболеваний

Немецкая группа исследователей создала первый в мире неинвазивный метод скрининга, позволяющий за счет технологий искусственного интеллекта (ИИ) выявлять у пациента три этапа развития ишемии и патологии клапанов сердца. Результаты система «сообщает» с помощью одного из цветов светофора, сообщил ТАСС в четверг соавтор разработки, кардиохирург Кардиологического центра Сана (Котбус, Германия) Темирлан Эркенов.

Существующие методы обследования сердечно-сосудистой системы предполагают хирургическое вмешательство или подходят не для всех пациентов — к примеру, магнитно-резонансная ангиография предполагает дозу облучения и запрещается при наличии у пациента электрокардиостимулятора. Программно-аппаратный комплекс авторов работы основан на методе электрокардиографии (ЭКГ): кардизиограф обеспечивает трехмерное сканирование сердца, передавая данные приложению на смартфоне, которое анализирует информацию с помощью алгоритмов ИИ и облачных технологий. Через четыре минуты после запуска теста программа выдает пользователю результат в сочетании с цветной шкалой.

«С помощью этого метода мы получаем сравнительно более подробные данные ЭКГ и характер ишемизации сердца. Мы можем определить три стадии развития болезни сердца: нулевая или «зеленая», когда у пациента нет проблем, следующая — «желтая», это предрасположенность к инфаркту и начальная стадия закупорки сосудов, и третья стадия — «красная», сигнализирующая о предынфарктном состоянии, которое требует срочной операции. Точность определения — 92%, метод магнитно-резонансной ангиографии дает 80% вероятности заболевания», — сказал Эркенов.

Для того, чтобы система могла определять признаки сердечных патологий, автор работы вместе с немецкими коллегами Мейком Баумейстером и Геро Тендеричем в течение нескольких лет обучали ее на данных 600 пациентов с ишемией. К сегодняшнему дню разработка исследователей прошла испытания на 1,5 тыс. пациентов в 15 клиниках Германии.

«Наша работа имеет фундаментальное значение в сфере ранней диагностики кардиологических патологий. Это первый неинвазивный подход, который по своей точности превосходит традиционные методы скрининга. При этом простота и доступность его использования дает предпосылки для ускорения развития методов ранней диагностики болезней сердца, что может спасти пациентов, у которых сегодня патологии выявляются слишком поздно», — пояснил ученый.

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