Черный чай признали эффективнее зеленого для профилактики болезней сосудов

Эксперименты на крысах показали, что черный чай действует быстрее и в меньшей дозе, чем зеленый

Ученые экспериментально доказали, что черный чай полезнее зеленого при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты работы опубликовал научный журнал Biomedicine & Pharmacotherapy, кратко об этом пишет пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН.

«Ученые ИТЭБ РАН поставили точку в спорах о том, какой чай полезнее для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В эксперименте с крысами они показали, что черный чай в дозе, эквивалентной одной чашке чая обычной заварки, полностью предотвращает окислительный стресс (ОС) в аорте после облучения. Исследование проводилось на грызунах, которым с помощью ионизирующей радиации создавали ОС в сосудах, провоцируя таким образом быструю инициацию атеросклероза», – говорится в сообщении.

Один из авторов исследования, Юрий Корыстов, пояснил, что главным фактором инициации и прогрессирования атеросклероза служит увеличение образования активных форм кислорода (АФК) в сосудах. Значительный вклад в увеличение продукции АФК, по его словам, дает рост концентрации ангиотензина II, продукта ангиотензин превращающего фермента (АПФ).

При этом ранее ученые показали, что после воздействия ионизирующей радиации в радиотерапевтических дозах активность АПФ и производство АФК в аорте крыс увеличивается. Однако влияние чая на подобные процессы ранее не исследовалось. В новой работе ученые поили крыс чаем разной крепости заварки в разные сроки до облучения и регистрировали активность АПФ и образование АФК в аорте. И выяснили, что чай подавлял запущенную облучением активацию АПФ и увеличение АФК в аорте.

«Черный чай оказался эффективнее зеленого. Полное подавление окислительного стресса в аорте достигалось при на порядок меньшей дозе и в более ранний срок: при введении за три часа до облучения для черного и за шесть часов – для зеленого чая. Показано, что меньшая эффективность зеленого чая объясняется тем, что в его составе содержится гораздо больше галлопроизводных катехина, которые сами вызывают ОС в аорте. Это приводит к уменьшению соотношения флавонолов, подавляющих ОС и галлопроизводных катехина, вызывающих ОС», – пояснил Корыстов.

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