Что делать, если заболели коронавирусом штамма Омикрон: пошаговая инструкция

Что делать, если вы думаете, что заболели

При первых признаках болезни лучше остаться дома и сделать тест на коронавирус. У большинства людей симптомы болезни сохраняются в течение нескольких дней и почти полностью проходят через неделю.

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В начале болезни проконсультироваться с врачом нужно людям из групп риска: пожилым, тем, у кого есть хронические заболевания, и беременным женщинам.

Пейте много жидкости и больше отдыхайте. Если у вас температура – примите парацетамол или ибупрофен. Облегчить боль в горле можно полосканием теплой соленой водой. Нос можно промывать солевым раствором. Антибиотики и другие лекарства принимать не нужно.

Оставайтесь в отдельной комнате, чаще проветривайте квартиру и надевайте маску при контакте с членами семьи. Ешьте из отдельной посуды и чаще мойте руки. С животными постарайтесь также не контактировать.

Оставайтесь дома не менее пяти дней. Если нужно выйти на улицу – надевайте маску и держитесь подальше от других людей, особенно от детей. К сожалению, дети еще не привиты и многие из них не болели ковидом. Как ведет себя Омикрон в организме, который не вакцинирован и не сталкивался с другими вариантами вируса, пока неизвестно.

Есть данные, что новый штамм может протекать как обычная простуда. Но пока нет данных, вызывает ли он постковидный синдром.

Обратиться в больницу нужно, если:

трудно дышать;

постоянно болит или давит в груди;

спутанное сознание;

вы не можете спать или, наоборот, вам сложно проснуться;

лицо или губы посинели.

Новые симптомы коронавируса

Классические симптомы COVID-19 начали меняться с появлением штамма Дельта летом 2021 года. Это зафиксировали ученые из Великобритании, которые отслеживают пандемию в исследовании ZOE COVID и у которых уже накопилось около полмиллиарда отчетов. Они заметили, что люди стали жаловаться на насморк, чихание и боль в горле. Больных коронавирусом по-прежнему беспокоили головная боль и кашель.

Омикрон продолжает эту тенденцию к облегчению. Он вызывает симптомы, которые легко спутать с обычной простудой. Все меньше людей говорят, что их мучает боль в мышцах, рвота или сыпь. Но легкое течение преимущественно возникает у вакцинированных людей.

Потеря обоняния или вкуса – теперь далеко не ключевой показатель коронавируса, ее наблюдают лишь у каждого пятого человека с положительным тестом. Менее трети людей – 29% – сталкиваются с лихорадкой. Только у половины людей с ковидом есть один из трех классических симптомов: температура, кашель или потеря обоняния.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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