Повторное заражение коронавирусом | Комментарии Украина

Повторное заражение коронавирусом. Фото из открытых источников

Ученые провели исследование, которое показало, что две трети из заразившихся новым штаммом «Омикрон» уже раньше переболели коронавирусом. Исследование проводили эксперты React в Великобритании. Об этом пишет BBC, передает портал «Комментарии».

В настоящее время исследователи заявляют, что они провели тысячу анализов среди добровольцев Великобритании. Они пытаются выяснить, сколько есть настоящих повторных инфекций, и уже сделали вывод, что наибольший риск снова подхватить коронавирус есть у медицинских работников и семей с детьми. Двое из каждых трех (65%) инфицированных добровольцев сказали, что они ранее сдавали положительный результат на Covid. Сейчас эксперты пытаются исследовать, сколько повторно заразившихся добровольцев были вакцинированы.

«Два уколы мало защищают от заражения Омикроном, хотя защита от тяжелой болезни уменьшается», — заявляют ученые React.

Также эксперты не исключают того факта, что в некоторых случаях ПЦР-тесты могут обнаруживать старые следы вируса.

В издании отмечают, что подобные исследования проводились и раньше. Тогда ученые заявляли, что каждый 10 случай Omicron является возможным повторным заражением.

По данным React, количество коронавирусных инфекций в последнее время замедлилось, но остается высоким, особенно среди детей и молодых подростков.

Исполнительный директор Агентства здравоохранения Великобритании доктор Дженни Гаррис сказала, что хотя вакцины не могут остановить каждую инфекцию, они отлично справляются с защитой жизни.

«Вакцинация остается лучшим способом оградить себя от тяжелой болезни и госпитализации из Omicron, и я бы призвала всех, кто этого не сделал, как можно скорее явиться для получения первичной и бустерной доз», – сказала она.

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